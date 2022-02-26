"По предварительным оценкам АТОР, от 300 до 500 клиентов туроператоров могут находиться в настоящее время в Болгарии, которая ночью 26 февраля закрыла воздушное пространство для российских перевозчиков. Российские туроператоры в сложившейся ситуации находятся в постоянном контакте с клиентами и обещают принимать индивидуальное решение в каждом случае", — говорится в сообщении.

АТОР сообщает, что туркомпании рассматривают три варианта решения проблемы возвращения туристов в РФ: предоставление авиабилетов на стыковочные рейсы через Стамбул, продление пребывания туристов в Болгарии за счет туроператоров и принимающих сторон, а также использование рейсов болгарской авиакомпании Bulgaria Air.

"Однако учитывая прецеденты прошлых дней со стремительным развитием ситуации, нельзя исключать вероятность зеркальных мер со стороны российских авиационных властей", — отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что туроператоры обещают, что все заезды в Болгарию с субботы на рейсах российских перевозчиков будут отменены с полным возвратом денежных средств.

Болгарию в 2021 году посетили около 127 тыс. российских туристов. Страна возобновила прием российских туристов в мае 2021 года и в 2022 году рассчитывала на открытие чартерных программ из России. Регулярные рейсы из России в Болгарию осуществляли авиакомпании S7 (Варна, Бургас) и "Аэрофлот" (София).