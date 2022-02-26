По данным РЖД, в эту субботу пассажирам будет предоставлено 4,8 тыс. дополнительных мест, назначено шесть дополнительных поездов. На воскресенье планируется предоставление еще 8 тыс. мест, назначение девяти дополнительных поездов.

"Постоянно следим за ситуацией. Если будет необходимо, готовы увеличить и этот объем — уже передислоцируем из других регионов свободный подвижной состав", — говорится в сообщении монополии.

Все билеты поступают в продажу по фиксированным ценам, подчеркивают в РЖД.

Обслуживание пассажиров на вокзалах осуществляется в штатном режиме. По всей сети открыты дополнительные билетные кассы.

Как сообщалось, 24 февраля РЖД организовали более 3,6 тыс. дополнительных мест в поездах из городов юга России в сообщении с Москвой, 25 февраля — ещё около 5 тыс. мест.