Ростуризм в субботу опубликовал памятку для туристов, которые сейчас находятся за границей. Памятка касается стран Европы, где могут или начались остановки полетов в Россию, а также путешественников, которые не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов и воздушного пространства на юге России.

Организованным туристам за рубежом в случае возникновения вопросов рекомендовано обращаться к туроператорам, самостоятельным – в представительства авиакомпаний и консульства РФ в зарубежных государствах. При нахождении на отдыхе в регионах России, где временно закрыты аэропорты, Ростуризм рекомендует организованным туристам также обратиться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения.

В памятке сообщается, что в настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов, которые отдыхают на юге РФ.

Регистрация в приложении МИД РФ "Зарубежный помощник" настоятельно рекомендована прежде всего самостоятельным туристам. Среди функций, которыми можно воспользоваться в приложении во время путешествия: обратный звонок, уведомления о ЧС, экстренный вызов. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.