"Сегодня авиакомпании начали использовать широкофюзеляжные воздушные суда для вывоза туристов по перенесенным рейсам и выполнения плановых. В настоящее время отмечается дневной пик вылета. Аэропортом открыт дополнительный пункт входного контроля в аэровокзал, выведен дополнительный персонал на регистрацию и досмотр", — подчеркивает пресс-служба", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне вылета для пассажиров внутренних линий открыт бизнес-зал в международном секторе аэропорта.

Пресс-служба добавляет, что на привокзальной площади и пандусе аэропорта работают сотрудники, которые помогают прибывшим пассажирам.

В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что в городе находится 76,3 тыс. туристов. Загрузка средств размещения организованного сектора составляет 67% в прибрежном кластере и порядка 90% — в горном кластере.

Все отельеры города ответственно относятся к сложившейся ситуации и по необходимости предоставляют своим гостям услугу позднего выезда.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи задерживаются авиарейсы на прилет и вылет из-за закрытия ряда аэропортов. Железнодорожники в срочном режиме готовят дополнительные поезда.