"Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", — заявил в субботу порталу телерадиовещания ERR через пресс-секретаря министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", — добавил Аас в своем комментарии.