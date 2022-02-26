Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, вне расписания запланированы шесть дополнительных рейсов авиакомпаний AZUR air в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и "Уральский авиалиний" — в Анталью, Наманган, Душанбе.

При этом в субботу отменены пяит рейсов: авиакомпании "Азимут" в Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, а также Pegasus Airlines — в Стамбул.

"Аэропорт работает в штатном режиме, на 26 февраля, с учетом отмен, запланировано выполнение 37 рейсов", — отмечается в сообщении.

В минувший четверг Росавиация сообщила об ограничении полетов и закрытии 11 аэропортов на юге РФ.