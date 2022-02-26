По его словам, авиакомпании получили соответствующий НОТАМ (извещение летному составу).

О том, что Болгария решила закрыть свое небо для всех российских самолетов, ранее сообщало болгарское "Радио Горизонт". По данным радиостанции, запрет касается, в том числе воздушного пространства над частью акватории Черного моря, которая является территориальными водами Болгарии. Решение вступает в силу с 26 февраля.

О запрете полетов над своей территорией российских перевозчиков ранее уведомили авиавласти Польши, Чехии и Великобритании. "Аэрофлот" сообщал о приостановке рейсов в эти страны. S7 отменила все свои рейсы в Европу до середины марта.