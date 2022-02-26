"Любые санкции и ограничения работают гораздо успешнее, если они широкие и всеобъемлющие, поэтому Латвия вместе с другими государствами-членами ЕС разрабатывает блоковый пакет совместных санкций против России. Латвия координирует свои действия и планы, как на уровне ЕС, так и с другими странами Балтии", — сказал министр.

По его словам, готовятся специальные санкции ЕС в отношении гражданской авиации, и решение об их применении будет принято всеми государствами-членами совместно в кратчайшие сроки.

Как сказал Линкайтс, Латвия постоянно анализирует ситуацию, чтобы обеспечить безопасные полеты латвийских авиакомпаний в воздушном пространстве других стран, в том числе следит за ситуацией с безопасностью в российском воздушном пространстве.

Представитель национального агентства гражданской авиации Айвис Винцев со своей стороны заявил, что полеты самолетов с российской регистрацией в латвийские аэропорты и из них, а также использование латвийского воздушного пространства не представляют угрозы для безопасности гражданской авиации, оснований для ограничения использования воздушного пространства Латвии нет.