Решение принято в связи с ограничениями, введенными властями Чехии и Польши, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам с билетами на рейсы в/из/через Прагу и Варшаву предлагается оформить вынужденный возврат денег либо изменить дату перевозки на последующий период. Также можно заменить маршруты на альтернативные европейские пункты из действующего расписания "Аэрофлота".

Ранее в пятницу "Аэрофлот" сообщил о прекращении полетов в Лондон и Дублин в связи с ограничениями, введенными властями Великобритании в ответ на военную операцию РФ на Украине.