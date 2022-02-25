"25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что 24 февраля направили требования администрации Meta Platforms снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. "Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", — сказали в Роскомнадзоре.

В чем конкретно заключается частичное ограничение доступа, в ведомстве не уточнили.

В ведомстве ндобавили, что начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор снимет ограничение трафика к Facebook в РФ, если соцсеть снимет ограничения в отношении российских СМИ.