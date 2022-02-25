Решение принято в связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам с билетами на рейсы в/из/через Лондон и Дублин предлагается вынужденный возврат денег либо изменение даты перевозки. Также они могут заменить маршруты на альтернативные европейские пункты из действующего расписания "Аэрофлота".

"Пассажирам, желающим сохранить перевозку в/из столицы Великобритании или Ирландии, может быть предложен перелёт на рейсах других авиаперевозчиков с транзитом в Европе при наличии свободных мест и при обращении пассажира в Аэрофлот или к агенту, оформившему авиаперевозку, не ранее, чем за 24 часа до планового времени вылета отменённого рейса", — сообщает "Аэрофлот".