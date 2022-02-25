Соответствующее решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.

Решение принято с учетом эпидобстановки в этих странах.

Кроме того, как сообщили в оперштабе, принято решение о возобновлении с 14 марта полетов из международного аэропорта Череповца по открытым направлениям.