"Европейский вещательный союз (EBU) объявляет, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение" в этом году", — говорится сообщении.

Отмечается, что принятое решение "отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российского конкурсанта в этого года нанесет ущерб репутации конкурса".

Прежде чем принять это решение, как отмечается в сообщении организаторов, EBU провел консультации со всеми членами организации.

Ежегодный конкурс песни "Евровидение" в этом году должен пройти в Турине с 10 по 14 мая.

"Евровидение" проходит, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.