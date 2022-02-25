"Все туристы, отдыхающие в Анапе успешно пересажены на поезд. Туристы, отдающие в Сочи, улетают домой планово. Для туристов, отдыхающих в Республике Крым, за счет туроператора организованы вывозные автобусы", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании добавили, что для части туристов, у которых были отменены рейсы из-за временного закрытия аэропортов, приобретены новые авиабилеты.

По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.

Кроме того, в "Интуристе" отметили, что большинство туристов предпочло не отказываться от туров на Черное море, а сдвинуть поездку на даты после 4 марта.

Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

В свою очередь, Ростуризм рекомендовал российским туристам по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты, а отельеров на курортах с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг.