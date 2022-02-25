"Нужно учитывать, что большинство стран с точки зрения туризма открыты для россиян с регулярной авиаперевозкой в рамках определенных квот. С рядом стран есть увеличенный объем перевозки, но не стоит забывать и необходимость оформления виз, а также эпидемиологическую ситуацию. Большинство рейсов в Европу осуществлялось через Польшу. Закрытие воздушного пространства приведет к более долгой по времени и более дорогой авиаперевозке в зависимости от возможности перевозчиков проложить другие воздушные коридоры. Иногда может потребоваться замена типа воздушного судна", — рассказал он.

Как отметил Горин, перелет через Польшу был оптимальным по всем критериям для путешествий, в частности, в южные страны ЕС.

"Пока у нас есть и другие варианты облета, например, через Балтийское море и через Германию", — добавил он.

Между тем, Горин отметил, что воздушное пространство закрыто только для российских авиалиний. Следовательно, сказал он, спрос на рейсы иностранных авиаперевозчиков значительно вырастет, несмотря на необходимость делать пересадки на маршруте.

По словам эксперта, ситуация меняется ежечасно, а для согласования всех формальностей по новым воздушным коридорам с другими странами потребуется некоторое время.

"Нужно учитывать принципы взаимности и паритета, межправительственные международные соглашения. Выбор новых коридоров и их согласование, в том числе с другими государствами. И только после этого можно проводить корректировку рейсов", — пояснил Горин.

Также, по его словам, нужно учитывать, что не менее 470 рейсов в сутки выполняются иностранными компаниями над территорией России транзитом и это важные направления для мировых перевозчиков. Только прекращение воздушного авиасообщения с Великобританией, отметил Горин, привело к невозможности выполнять по 70 рейсов в сутки над Россией.