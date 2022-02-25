"Мы видим, что санаторно-курортный комплекс региона научился работать в новых условиях, обусловленных пандемией, и все больше привлекает туристов со всей страны", — приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьев.

Сочи, Красная поляна — самые популярные места для отдыха в межсезонье. Горный кластер — привлекает туристов современными трассами отвечающими мировым стандартам и отелями системы "все включено".

"Кроме того, уже не первый год нашим гостям мы предлагаем новые форматы отдыха. К примеру, "зимние пляжи" по всему Черноморскому побережью, экскурсионные маршруты", — отметил губернатор.

Также среди отдыхающих увеличился спрос на оздоровительный туризм. В здравницах Краснодарского края работают программы реабилитации после перенесенного коронавируса.

В настоящее время в регионе продолжается горнолыжный сезон. В горном кластере работает 66 канатных дорог и подъемников, открыто 107 трасс.