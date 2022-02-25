Решение принято "в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами", говорится в сообщении авиакомпании.

Отменяются рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета.

Власти Польши планируют закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний, написал в пятницу в Твиттере глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.