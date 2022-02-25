Отмечается, что отмена перелетов произошла "в связи с закрытием воздушного сообщения над рядом территорий РФ и аэропортов".

Так, 26 февраля отменены рейсы Курск-Москва, Москва-Курск-Калининград, Петербург-Липецк, Калининград-Липецк.

27 февраля отменены перелет: Курск-Москва, Москва-Курск-Сочи, Курск-Минводы, Казань-Курск, Петербург-Курск

28 февраля не будет рейсов Курск-Москва, Москва-Курск-Калининград, Петербург-Курск, Казань-Брянск, Калининград-Воронеж, Архангельск-Краснодар, Москва-Тамбов, Калининград-Тамбов-Казань, Петербург-Липецк, Калининград-Липецк.

1 марта авиакомпания отменила перелеты Курск-Москва, Калининград-Брянск-Махачкала, Тамбов-Краснодар, Архангельск-Краснодар, Москва-Курск-Краснодар, Москва-Тамбов, Екатеринбург-Тамбов, Петербург-Тамбов, Сочи-Тамбов.

Все указанные авиарейсы отменены в обоих направлениях.

"Авиакомпания производит вынужденный возврат авиабилетов пассажирам отмененных рейсов. Срок рассмотрения обращений может быть увеличен в связи с большим количеством заявок и возросшей нагрузкой", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24-25 февраля авиакомпания отменила 14 рейсов по ряду направлений.

Росавиация приостановила работу аэропортов на юге России до 2 марта в связи с проведением военной спецоперации в Донбассе. В списке 11 аэропортов, работа которых временно приостановлена, это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа ("Витязево"), Краснодар ("Пашковский"), Брянск, Белгород, Курск ("Восточный"), Липецк, Воронеж ("Чертовицкое"), Ростов-на-Дону ("Платов").