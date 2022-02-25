Согласно изменениям, с 28 февраля коды не будут нужны для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров. Также коды не потребуются в музеях и библиотеках.

"Заселение в гостиницы и хостелы также будет осуществляться без предъявления QR-кодов", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет открыт свободный доступ в торговые центры в будние дни с 8:00 до 18:00. Возобновляется работа фуд-кортов, снимаются ограничения на посещение аквапарка детьми до 10 лет.

По данным властей, детские игровые комнаты будут работать с заполняемостью не более 50%.

"С 28 февраля школы и средние учебные заведения региона возвращаются к очной форме обучения. Соответствующие рекомендации даны и руководителям вузов", — отмечается в релизе.

Как сообщалось, QR-коды для посещения мест, не предусматривающих массовое скопление людей, были введены в Ульяновской области в начале ноября 2021 года. Школы региона находятся на дистанционном обучении с конца января 2022 года.