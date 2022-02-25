Так, количество участников зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий будет увеличено с 30 до 100 человек; разрешено проведение спортивных мероприятий регионального и межрегионального уровней, увеличена вместимость предприятий общественного питания до 70 человек при проведении мероприятий (из расчета 1 человек на 4 кв. м.)

Кроме того, власти разрешили возобновить работу деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения. Детям вновь позволят посещать музеи, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры и другие места досуга.