"В частности, будет отменена система QR-кодов для посещения торговых центров. С этой же даты отменяются режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг

Кроме того, с 11 марта возобновится плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения многих общественных мест.

Количество ежедневно выявляемых в Крыму новых случаев коронавируса достигло новых рекордных показателей в начале февраля, в последние дни они снижаются. Всего диагноз "COVID-19" был подтвержден в регионе у 158 тыс. человек, более 4,8 тыс. пациентов умерли.