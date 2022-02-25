"Со 2 марта не потребуется предъявление кодов безопасности при посещении торговых и фитнес-центров, парикмахерских, бань, клубов численностью до 200 мест с соблюдением мер санитарной безопасности. А также заведений общепита в будние дни с 6 до 17 часов", — говорится в сообщении.

При этом власти сохранили требование по предъявлению сертификатов о вакцинации, перенесенном заболевании или наличии антител к коронавирусу при заселении в гостиницы, посещении театров, филармонии, концертных залов.

Кроме того, в регионе отменяется самоизоляция для граждан старше 60 лет.

"Возобновляются в очном режиме занятия в учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах", — отметили в пресс-службе.

Власти продлили до 1 апреля запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними лицами без сопровождения родителей или законных представителей. Также еще на месяц продлено ограничение на организацию в регионе публичных мероприятий.