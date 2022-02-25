"По проекту высота трехэтажного здания речного вокзала составит 44 метра. Ключевым для пассажиров будет первый этаж вокзала, где создадут вестибюльно-рекреационный, торговый, санитарно-технический блоки, а также обеденную зону", — отметил собеседник агентства.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация на объект, получено заключение государственной экспертизы.

"Строительство порта и речного вокзала позволит Тверской области стать одним из ключевых центров речного туризма федерального уровня. Сегодня идёт активное развитие нашей туристско-рекреационной зоны. Мы закончили первый этап — запущен процесс заполнения водой акватории порта. Сегодня принимали решение о вхождении в новый этап реализации проекта — это строительство здания речного вокзала в акватории порта. Планируется создание многофункционального портового вокзала", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

Речной порт I категории в Завидово будет включать три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 тыс. человек.