"Азимут" сообщает об отмене ряда рейсов 25 февраля в связи с временным закрытием для полетов воздушного пространства юга РФ", — говорится в сообщении.

Отменены рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Бишкек, Баку, Волгоград, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Тюмень, Новосибирск, Уфу.

Из Краснодара отменены рейсы авиакомпании в Симферополь, Нижнекамск, Махачкалу, Санкт-Петербург, Пензу, Казань, Омск, Уфу Челябинск.

Также отменены рейсы Ростов-на-Дону — Калуга — Калининград — Калуга — Ростов-на-Дону, Краснодар — Минеральные воды — Астрахань — Минеральные воды — Краснодар, Москва — Элиста — Москва, Санкт-Петербург — Брянск, Челябинск — Ростов-на-Дону, Псков — Москва — Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

Авиационные власти России не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных вод.