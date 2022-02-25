Расстояние между рекламными конструкциями должно быть не менее трех километров, сами они могут размещаться на крышах и стенах зданий, строений, сооружений или вне их, говорится в законопроекте (N77706-8).

Изменения предлагается внести в закон "О рекламе", который сейчас запрещает размещать рекламу алкогольной продукции на щитах и баннерах.

"Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах для российской винодельческой продукции защищенных наименований в регионах ее производства, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в Российской Федерации, а также развитие сельского (аграрного) туризма", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы документа ссылаются на необходимость дополнительных мер, направленных на продвижение отечественной продукции и информирование потребителей о ее разнообразии и свойствах, чтобы повысить лояльность потребителей к национальному продукту. "Одним из действенных способов решения указанной задачи является использование механизмов наружной рекламы местного вина", — указано в сопроводительных материалах к проекту.