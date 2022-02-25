В пресс-службе "Уральских авиалиний" агентству сообщили, что "авиакомпания анализирует всю поступающую информацию". "Любые комментарии будут возможны после анализа опубликованных официальных документов Еврокомиссии и других регулирующих органов", — сказал представитель авиакомпании, в парке которой 53 самолета Airbus семейства A320.

"В настоящий момент мы не комментируем эту тему и внимательно следим за развитием ситуации", — заявил представитель Smartavia. Компания эксплуатирует 12 Boeing 737 и четыре A320.

Другие опрошенные агентством крупные авиакомпании и лизингодатели не предоставили комментариев.

"Пока никакой информации, касающейся ограничений, не получали ни от лизингодателей, ни от страховщиков, ни от поставщиков запчастей. Работаем штатно, как и работали", — сказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Как сообщалось, лидеры ЕС в ночь на пятницу согласовали новые санкции в отношении России в связи с началом военной операции на Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет, среди прочего, остановит поставку в РФ самолетов и запчастей к ним.

Согласно транспортной стратегии РФ, в 2020 году российские авиакомпании эксплуатировали 1,293 тыс. самолетов и 2,269 тыс. вертолетов. Среди них самолетов зарубежного производства было 824 единицы (64%), вертолетов — 1,459 тыс. (36%). На средне- и дальнемагистральных рейсах в основном используются самолеты американского концерна Boeing и европейского Airbus. Как правило, авиакомпании приобретают их по договорам с лизинговыми компаниями.

К 2030 году авиакомпаниям РФ понадобится порядка 700 новых самолетов и 438 вертолетов, сообщалось со ссылкой на стратегию. Эта потребность обусловлена "как ожидаемым ростом объема перевозок, так и необходимостью замены более чем 800 воздушных судов зарубежного производства, близких к завершению срока эксплуатации". Удовлетворять эту потребность планируется "за счет создания конкурентного предложения региональных и магистральных судов отечественного производства", сказано в стратегии.

Пока что единственным серийно выпускаемым на постсоветском пространстве гражданским самолетом является Superjet 100, созданный в международной кооперации. Его максимальная дальность полета — 4,3 тыс. км. (в базовой версии — до 3 тыс. км). Для эксплуатации на местных воздушных линиях российский авиапром (в лице предприятий "Ростеха" и "Уральского завода гражданской авиации") ведет разработку самолетов Ил-114-300 и "Байкал". Выход на рынок среднемагистрального МС-21-300 ожидается не раньше конца этого года, российско-китайского дальнемагистрального CR929 — не раньше 2028-го.

В четверг был опубликован обновленный санкционный список правительства Великобритании, в котором среди прочих появились "Ростех" и принадлежащее ему ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".