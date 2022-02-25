В частности, режим самоизоляции для рязанцев старше 60 лет, не находящихся в трудовых отношениях, а также лиц, страдающих от хронических заболеваний, продлевается по 27 марта. До этого же срока продлен запрет на работу предприятий общественного питания в период с 03.00 до 06.00 (в это время они могут работать только на вынос).

До 27 марта продлена приостановка деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в части осуществления зрелищно-развлекательных мероприятий.

Ранее коронавирусные ограничение в Рязанской области действовали по 28 февраля.

В тоже время требования о допуске в учреждения культуры, спорта, общепита, бань, саун, торговых и торгово-развлекательных центров рязанцев только по предъявлению с QR-кодов о вакцинации против коронавируса (либо о медицинском отводе от прививки или о наличие антител к COVID-19) продлевается лишь по 28 февраля. Таким образом, есть вероятность, что действующая в регионе с 30 октября 2021 года система QR-кодов с 1 марта будет отменена.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 25 февраля в регионе выявлено еще 924 случая заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,95%. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 98567 человек.