"В связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов России "Аэрофлот" частично отменяет рейсы Москва — Волгоград — Москва, Москва — Ставрополь — Москва, запланированные в расписании на 25 февраля", — говорится в сообщении.

Авиакомпания просит пассажиров отменённых рейсов SU1182 Шереметьево — Волгоград (вылет в 14:20), SU1183 Волгоград — Шереметьево (вылет в 17:25), SU1364 Шереметьево — Ставрополь (вылет в 15:50), SU1365 Ставрополь — Шереметьево (вылет в 19:20) следить за информацией об изменениях в расписании.

Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.

Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств в полном объёме либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты: для Волгограда через Астрахань, для Ставрополя — Минеральные Воды.

Как сообщалось, аэропорт "Ставрополь", который возобновил деятельность утром в пятницу, спустя несколько часов вновь приостановил работу, на этот раз из-за тумана.

Воздушная гавань Ставрополя в пятницу планировала обслужить рейсы "Аэрофлота", "России" и S7 по направлению Ставрополь — Москва.

В четверг Росавиация заявила о приостановке работы ряда аэропортов на юге России до 2 марта. Вечером в четверг в список аэропортов, в которых работа ограничена, были внесены изменения. Согласно этим изменениям, ограничения на работу аэропорта Ставрополя были сняты. На данный момент в список аэропортов, в которых временно приостановлена работа вошли: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа ("Витязево"), Краснодар ("Пашковский"), Брянск, Белгород, Курск ("Восточный"), Липецк, Воронеж ("Чертовицкое"), Ростов-на-Дону ("Платов").