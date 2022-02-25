"С 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в Таиланд. Изменения коснулись суммы минимального страхового покрытия, которая составит теперь $20 тысяч для всех программ, а также требования об обязательной сдаче второго ПЦР-теста для туристов, желающих посетить страну в рамках модели Test&Go, который будет заменен на антиген-тест", — говорится в сообщении.

Программа въезда в Таиланд Test&Go действует с 1 ноября 2021 года для туристов из 63 стран. С 1 февраля власти королевства разрешили въезд по ней всем иностранцам. Российская вакцина "Спутник V" одобрена в рамках этой программы.

Для оформления въезда необходимо зарегистрироваться на платформе Thailand Pass не ранее чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд. Затем предоставить подтверждение бронирования номера с предоплатой за 2 ночи в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ на 1 и 5 день и двумя оплаченными тестами (один ПЦР, один экспресс-тест), которые будут проведены на 1 и 5 день соответственно.

Как напомнили в ТАТ, вторая программа посещения Таиланда, которая называется "Песочница Пхукета" по-прежнему предполагает сдачу двух ПЦР-тестов. Между тем, именно по этой программе разрешен въезд как со "Спутником V", так и "Спутником Лайт".