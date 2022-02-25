"В свете событий в Украине мы отозвали спонсорские права "Аэрофлота". Мы разделяем озабоченность наших поклонников по всему миру и выражаем наши соболезнования пострадавшим", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Спонсорский контракт между "Аэрофлотом" и МЮ был подписан в 2013 году и продлен еще на пять лет в 2018-м. До этого официальным перевозчиком британского клуба была авиакомпания Turkish Airlines.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о запрете рейсов "Аэрофлота" в воздушном пространстве страны. РФ объявила о зеркальных мерах в отношении британских воздушных судов. Страны связывали регулярные рейсы Москва — Лондон "Аэрофлота" и British Airways.