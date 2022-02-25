Так, с 28 февраля в регионе возобновляется функционирование детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, боулинга, спорт-баров. Также начнут работу караоке и фуд-корты в торговых центрах.

Отмечается, что все указанные организации начнут работу при условии 50% заполняемости от общего количества, соблюдении масочного режима и требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей, дезинфекции помещений.

Кроме того, снимается ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время.

С 1 марта в Курской области разрешены тренировки для лиц старше 14 лет, посещение фитнес-центров и бассейнов. Школы искусств и народных промыслов, художественные и музыкально-хоровые школы вернутся к очному обучению.

В образовательных учреждениях дополнительные общеобразовательные программы возобновляются в обычном формате.

Также завершить дистант рекомендовано в учреждениях среднего профессионального и высшего образования региона.

Ранее сообщалось, что 24 февраля губернатор Курской области отменил требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест.