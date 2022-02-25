Стоимость объекта оценивается в 2 млрд рублей. Площадь 8-этажного отеля запланирована в 13 тыс. кв. метров.

Как сообщалось, речь идет о пятизвездочном отеле на 170 номеров с двумя барами и ресторанами, большим спа-комплексом с открытым и закрытым бассейнами. "В течение 2-2,5 лет проект будет готов к запуску", — сообщал ранее "Каскад". Строительство отеля планируется при софинансировании банка ВТБ.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Каскаде", с Radisson "подписано соглашение о намерении управлять отелем 20 лет".

Представитель "Каскада" также сообщил, что компания готова построить в секторе "Б" курорта Шерегеш еще не менее четырех скоростных подъемников, аналогичных введенной в 2021 году канатной дороге "Восток". Вместе с тем, в компании отметили, что "земля под данные инвестиции отсутствует ввиду того, что пока не передана под освоение горнолыжной компании "Каскад", в то время как "изыскания необходимо делать уже летом 2022 года".

Как сообщалось, мощность "Востока" — 2,4 тыс. человек в час, протяженность — 2,2 км. Канатная дорога работает при минус 30 градусах по Цельсию и ветровой нагрузке 20 м/с (аналогичные объекты в мире, по данным "Каскада", работают только при 15 м/с).

ГК "Каскад" Прокудина и его семье принадлежит более 10 из 26 канатных дорог в "Шерегеше", которые, по собственным данным компании, обслуживают около 70% туристов горнолыжного комплекса. Кроме того, в состав "Каскада" входят отель, два кафе, ряд инфраструктурных объектов.

Прокудин до весны 2019 года владел контрольным пакетом акций ПАО "Кузбасская топливная компания".

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. В сезоне 2020-2021 годов на курорте зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.