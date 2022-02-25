"Продолжаем работать в штатном режиме. Все рейсы вылетают без задержек", — сказал представитель аэропорта.

Как следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, отменены рейсы авиакомпании "Азимут" в Волгоград, Краснодар и Нижний Новгород и обратно из этих городов в Минводы.

Росавиация в четверг сообщила о приостановке работы аэропортов на юге России до 2 марта в связи с проведением военной спецоперации в Донбассе. В списке аэропортов, работа которых временно приостановлена, Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа ("Витязево"), Краснодар ("Пашковский"), Брянск, Белгород, Курск ("Восточный"), Липецк, Воронеж ("Чертовицкое"), Ростов-на-Дону ("Платов").

В четверг аэропорт Минвод работал в штатном режиме, но с отменой порядка 20 рейсов.