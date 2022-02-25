"Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. Вечером в четверг "Формула-1", ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", — говорится в заявлении.

Гран-при России должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года, это должен был быть 17-й этап в чемпионате 2022 года из 23 запланированных гонок. Этап должен был стать последним на "Сочи Автодроме". С 2023 года российский этап соревнований переедет на трассу "Игора Драйв" в Ленинградской области.