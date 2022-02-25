Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора ХМАО от 25 февраля "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".

Кроме того, в ХМАО до 31 марта продлена приостановка деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

Также продлено предоставление услуг ЗАГСа с одновременным нахождением в помещении не более восьми человек.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки число заболевших COVID-19 в автономном округе составило 1 тыс. 494, что на 7% меньше. За все время пандемии в округе заразились коронавирусом около 190 тыс. человек, более 150 тыс. человек выздоровели, 2 334 умерли.

В автономном округе до конца марта подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями заполняемости залов и трибун. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.