"По отелям "Роза Хутор" количество отмен бронирований на мартовские праздники в настоящий момент умеренное и не превышает 10-15%", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

"В связи с ситуацией, связанной с транспортными проблемами, курорт готов предоставлять по запросам гостей возможность пролонгировать проживание в отелях со скидкой 30% на номер", — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сообщили, что туристы также продолжают отменять брони.

"Количество отмен бронирований на ближайшие и праздничные даты (с 4 по 8 марта) на данный момент не превышает 30%", — отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, речь идет как о прямых бронированиях, так и о продажах по линии туристических операторов и агентств.

"Курорт "Красная Поляна" с пониманием относится к сложившейся ситуации, неукоснительно следует рекомендациям Ростуризма и предлагает туристам возможность перенести поездку на более поздние даты", — добавил собеседник агентства.

Пресс-служба администрации города сообщает, что на сегодняшний день на прием гостей в Сочи работает 649 средств размещения.

"По состоянию на 25 февраля на территории города-курорта находится 76,3 тыс. туристов. Загрузка средств размещения организованного сектора составляет 67% в прибрежном кластере и порядка 90% — в горном кластере", — подчеркивает пресс-служба.

"Все отельеры города ответственно относятся к сложившейся ситуации и по необходимости предоставляют своим гостям услугу позднего выезда", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, международный аэропорт Сочи станет временным хабом для пассажиров отмененных рейсов из Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя. Накануне аэропорт Сочи с задержкой принимал и отправлял авиарейсы.

По последним данным, в список аэропортов, в которых до 2 марта приостановлена работа, вошли: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону.