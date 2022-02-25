"Прогнозы — на продление моратория. В настоящий момент в этом (предъявлении QR-кодов — ИФ) нет необходимости", — сказал Колесников журналистам в пятницу.

С 8 декабря 2021 года в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно было только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно было предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря действовали и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.

23 декабря 2021 года губернатор подписал постановление, согласно которому в регионе до 20 января была приостановлена необходимость предъявления QR-кода при посещении общественных мест. Затем действие моратория неоднократно пролонгировалось. На данный момент он действует до 28 февраля.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 180,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 155 тыс. пациентов, умерли более 6,7 тыс. человек.