"С 7 марта 2022 года в связи с увеличением спроса среди пассажиров АО Uzbekistan Airways вводит авиарейсы по направлению Ташкент — Иркутск — Ташкент", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на первоначальном этапе полеты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам.

Регулярное авиасообщение между Узбекистаном и Россией, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, возобновлено с 1 апреля 2021 года.

До пандемии коронавируса Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, а российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.