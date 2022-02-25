"Мы видим, насколько центр востребованный. За восемь месяцев он сумел войти в число самых посещаемых учреждений нашего региона", — сказал губернатор во время подписания соглашения властей региона, Екатеринбурга с государственным Эрмитажем в Екатеринбурге в пятницу.

По его словам, это стало подтверждением высокого интереса уральцев к коллекциям государственного Эрмитажа и к музею в целом.

Открылся "Эрмитаж-Урал" в июле 2021 года. Центр размещен в двух зданиях в центре Екатеринбурга. В одном из них предполагается размещение экспозиций, в другом — реставрационных мастерских, фондохранилища и классов для лекций.