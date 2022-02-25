"По материалам Роспотребнадзора Уфимский районный суд признал лабораторию ФасТест виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и приостановления деятельности", — говорится в сообщении.

Поводом для обращения в суд стали результаты проведенного надзорным ведомством эпидемиологического расследования, которым "установлен не единичный факт направления гражданам результатов исследований на COVID-19 с отрицательным результатом, хотя по факту у них был обнаружен особо опасный вирус".

Так, в декабре, когда действовали жесткие меры по недопущению ввоза и распространения "омикрона", "ФасТест" проводил отбор мазков у прибывающих в республику и направлял эти пробы на исследование в аккредитованные лаборатории. В дальнейшем положительные пробы на коронавирус, в том числе отобранные "ФасТестом", были направлены на секвенирование в научные учреждения, и был выявлен новый штамм "омикрон".

"Сотрудники (Роспотребнадзора — ИФ) связались по телефону с женщиной, пробы который показали "омикрон". Женщина была глубоко удивлена, так как получила от ООО "Полимед" отрицательный результат теста и смогла подтвердить свои слова копией документа", — отметила пресс-служба.

В ходе расследования также были выявлены нарушения условий отбора проб, сроков доставки биологического материала и правил обращения с медицинскими отходами.

Комментариями ООО "Полимед" "Интерфакс" пока не располагает.