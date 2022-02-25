Изначально предполагалось, что матч состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 28 мая.

"Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел внеочередное заседание в связи с серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе. Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая", — говорится в сообщении.

Кроме того, УЕФА принял решение запретить российским и украинским сборным и клубам проводить домашние игры на своих аренах.

"На сегодняшнем заседании исполком УЕФА решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.