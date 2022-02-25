"На фоне сокращения авиасообщения с южным регионом страны (РФ — ИФ) спрос на ж/д билеты из Крыма увеличился в 6 раз", — сообщили "Интерфаксу" в ГСЭ.

Спрос на проезд в поездах "Таврия" по направлению Крымского полуострова вырос вдвое.

Оператор железнодорожных перевозок в/из Крыма отмечает, что стоимость проезда в поезда в ближайшее время меняться не будет "в зависимости от спроса и прочих факторов".

Перевозчик подготовил допместа. Ранее сообщалось, что ГСЭ обещает сцепку дополнительных вагонов к пассажирским поездам, курсирующим в/из региона.

"На сегодняшний день в поездах N008 Севастополь — Санкт-Петербург, N028 Симферополь — Москва, N092 Севастополь — Москва с 24 по 28 февраля и с 1 по 6 марта 2022 года пассажирам были дополнительно предложены 4 тыс. 958 билетов", — сообщили агентству в ГСЭ.

Росавиация в четверг заявила о приостановке работы 11 аэропортов на юге России до 2 марта. В список вошли аэропорты Симферополь, Геленджик, Элиста, Анапа ("Витязево"), Краснодар ("Пашковский"), Брянск, Белгород, Курск ("Восточный"), Липецк, Воронеж ("Чертовицкое"), Ростов-на-Дону ("Платов").

Авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе, на направлении Москва — Санкт-Петербург.