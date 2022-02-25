"Учитывая поступившие заявки об исключении из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры указанных территорий, в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией, в том числе обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, взимание курортного сбора на территории Республики Крым является нецелесообразным", — процитировали в пресс-службе председателя Госсовета Владимира Константинова.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Изначально планировалось, что курортный сбор будет введен в Крыму с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета: Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки.

Однако весной 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион не готов к введению курортного сбора. После этого парламент республики внес соответствующие изменения в региональный закон "О введении курортного сбора" — начало взимания платы было перенесено сначала на 1 мая 2021 года, а потом еще на более поздний срок.