"Отрицательный тест является основанием для получения базового Green Рass и заселения в отель", — пояснили в организации.

Обычный Green Pass в Италии можно получить, сдав тест. Антигенный тест действует 48 часов (для перелета его действие составляет до 24 часов). ПЦР-тест действует 72 часа (для перелета его действие сокращается до 48 часов). Green Pass действует в белых и желтых зонах страны. Он не нужен детям младше 12 лет.

Как отметили в ENIT, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Италии уже открылись дискотеки и отменен масочный режим на открытом воздухе. В планах правительства с 1 апреля ввести дополнительные послабления.

С 1 по 31 марта власти Италии разрешили въезд без карантина российским гражданам при соблюдении одного из условий базового Green Pass: ПЦР-тест (срок действия 72 часа), экспресс-тест (срок действия 48 часов) или справка о перенесенном коронавирусе. Также для въезда потребуется заполнить анкету прибывающего Passenger Locator Form (PLF).