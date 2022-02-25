"25 февраля 2022 года с 11:00 мск введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лиц, связанных с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мера принята как ответный шаг на запрет авиавластей Великобритании на полеты российских авиакомпаний.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о запрете доступа "Аэрофлота" в воздушное пространство страны. Мера принята как санкция в ответ на военную операцию РФ в Украине.

Росавиация позднее сообщала, что направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать межправительственное соглашение об авиаперевозках: оно предполагает равные права авиакомпаний обеих стран на эксплуатацию договорных маршрутов. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер, предупреждала Росавиация.

"Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ. Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер", — заявили в российском ведомстве.

British Airways отменила пятничный рейс из Лондона в Москву, следует из онлайн-табло аэропорта "Домодедово".