Аэропорт работает в штатном режиме. "В течение дня (25 февраля — ИФ) запланирована отмена 20 рейсов по южным направлениям", — сказали в ВВСС.

Как сообщалось, 24 февраля "Пулково" также отменило отправление более 20 авиарейсов.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 11 аэропортов на юге России до 2 марта. Приостановлена работа следующих воздушных гаваней: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. В пятницу аэропорт Ставрополя возобновил работу в штатном режиме.