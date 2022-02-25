"Пассажирам с билетами на отмененные рейсы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Симферополя и Геленджика, имеющим возможность самостоятельно добраться наземным транспортом до Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Сочи, предлагается переоформление билетов на рейсы "Аэрофлота" для перелета в Москву без доплаты и дополнительных сборов", — сообщил перевозчик.

Отмечается, что для обеспечения перевозки максимального количества пассажиров в/из южных регионов России авиакомпания задействует на ближайший период воздушные суда большей вместимости на рейсах Москва ("Шереметьево") — Сочи — Москва ("Шереметьево").

Для переоформления билетов необходимо обратиться в офисы продаж или контакт-центр авиакомпании.

Пассажирам, имеющим авиабилеты на отмененные рейсы с вылетом в аэропорты городов юга России, предлагается аналогичный способ осуществления перевозки через Москву и Санкт-Петербург.

В качестве альтернативного варианта пассажиры из Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону могут воспользоваться железнодорожным сообщением: для этого необходимо обратиться в кассы ОАО "РЖД" для самостоятельного оформления железнодорожной перевозки.

Пассажирам отмененных рейсов, в чьи планы не входит срочное осуществление поездки, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств в полном объеме либо возможность перебронировать билеты на даты после восстановления авиасообщения на указанных направлениях.

Оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения авиабилета.

Росавиация на фоне военной спецоперации на Украине сообщила ранее о закрытии до 2 марта 11 аэропортов на юге РФ: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявили о приостановке полетов не только по этим направлениям, но и в другие южные города страны, в том числе Сочи, Астрахань, Липецк, Минеральные Воды, Владикавказ, Волгоград, Казань.