Прибытие рейса в Москву было запланировано на 15:00 мск, возвращение в Лондон — на 16:00 мск.

Ближайшие рейсы British Airways в Москву запланированы на 3 и 4 марта, следует из данных на сайте авиакомпании. Продажа билетов на них пока доступна.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о запрете доступа "Аэрофлота" в воздушное пространство страны. Мера принята как санкция в ответ на военную операцию РФ в Украине.

Росавиация сообщила в пятницу, что направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать межправительственное соглашение об авиасообщении: оно предполагает равные права авиакомпаний обеих стран на эксплуатацию договорных маршрутов. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер, напомнили в Росавиации.

По данным ведомства, в пятницу британские авиакомпании планируют совершить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов.