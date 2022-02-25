"С сегодняшнего дня аэропорт Ставрополя возобновил работу, работает в штатном режиме, но возможны изменения в расписании и отмены некоторых рейсов по решению авиакомпаний", — сказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что на данный момент информацию о выполнении рейсов подтвердили две авиакомпании. "Уже точно "Аэрофлот" и S7 подтвердили, что будут работать", — добавил собеседник агентства.

По данным авиакомпании "Аэрофлот", с 25 февраля авиакомпания восстанавливает выполнение рейсов из Москвы в Ставрополь и в обратном направлении.

"Рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" из Москвы в Ставрополь и обратно будут выполняться в соответствии с действующим расписанием. Ранее рейсы на этом направлении были отменены в связи с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России", — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Согласно данным табло аэропорта Ставрополя, на пятницу запланированы 7 вылетов в Москву. Также аэропорт планирует принять 5 рейсов из Москвы.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что в штатном режиме продолжит работать и второй аэропорт региона — "Минеральные Воды".

"Сегодня открывается аэропорт Ставрополя. Аэропорт Минеральных Вод также будет работать в штатном режиме", — сообщил Владимиров на своей странице в Instagram.

В четверг Росавиация заявила о приостановке работы 11 аэропортов на юге России до 2 марта. Вечером в четверг в список аэропортов, в которых работа ограничена, были внесены изменения. Согласно этим изменениям, ограничения на работу аэропорта Ставрополя были сняты. На данный момент в список аэропортов, в которых временно приостановлена работа вошли: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа ("Витязево"), Краснодар ("Пашковский"), Брянск, Белгород, Курск ("Восточный"), Липецк, Воронеж ("Чертовицкое"), Ростов-на-Дону ("Платов").

Авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.