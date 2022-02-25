"Аэропорт Сочи вошел в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет", — говорится в сообщении.

Для регуляции потоков пассажиров внутри здания работают городские волонтеры. Они помогают гостям города сориентироваться, быстро найти стойки регистрации и нужные выходы на посадку.

"Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отменённых рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения — назначаются авиалайнеры большей вместимости", — отметил сотрудник пресс-службы.

Кроме того, по сообщению Минтранса РФ, в Сочи создадут временный авиахаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты.